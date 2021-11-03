Тегеран, 3 ноября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. 2 ноября в иранской столице стартовала 10-я Международная выставка инвестиционных возможностей в горнодобывающей промышленности Ирана (MINEX) с участием 35 иностранных компаний. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иностранные компании, посетившие международную выставку в Тегеране, представляют 22 страны, включая Италию, Японию, Германию, Нидерланды, Китай, Россию и Турцию.

Сообщается, что трехдневная выставка призвана оказать содействие крупным инвесторам и экспортерам, которые находятся в поиске новых партнеров. Кроме того, международная выставка проводится с целью ознакомления с продукцией и расширения торгового взаимодействия.

Горнодобывающая промышленность является одной из ключевых отраслей в торговле Ирана, поскольку в стране сосредоточено восемь процентов мировых запасов железной руды и четыре процента мировых запасов полезных ископаемых.