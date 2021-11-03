Петропавловск-Камчатский, 3 ноября 2021, 07:17 — REGNUM С 23 ноября в Камчатском крае можно будет перемещаться междугородним общественным транспортом только с QR-кодом, подтверждающим наличие иммунитета к COVID-19. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства Камчатки.
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По его словам, количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана, а значит, скоро будет достигнут коллективный иммунитет. Большое количество привитых жителей позволит оставить позади все ограничения, связанные с эпидемией, заверил губернатор региона. Он попросил камчатцев ответственно отнестись к своему здоровью и с пониманием — к вводимым ограничениям.
Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае общественники собирают подписи жителей региона, которые поддерживают отмену системы QR-кодов и принуждения к вакцинации от COVID-19. За три дня собрано более двух тысяч подписей, ситуацию активисты будут обсуждать с представителями краевого правительства.