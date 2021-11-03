Петропавловск-Камчатский, , 07:17 — REGNUM С 23 ноября в Камчатском крае можно будет перемещаться междугородним общественным транспортом только с QR-кодом, подтверждающим наличие иммунитета к COVID-19. Об этом заявил глава региона Владимир Солодов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства Камчатки.

QR-код Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

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«Мы планируем расширять практику использования QR-кодов. Начиная с 23 ноября мы будем вводить этот инструмент для межмуниципальных перевозок как авиационным, так и наземным транспортом. Он позволит избежать необходимости прохождения тестирования перед каждым перелётом или поездкой, но одновременно позволит обеспечить безопасность для тех, кто будет перемещаться между нашими районами. Могу сказать, что принятые меры уже дают свой эффект», — объяснил необходимость вводимых ограничений Владимир Солодов.

По его словам, количество вакцинированных на Камчатке превысило 50% от плана, а значит, скоро будет достигнут коллективный иммунитет. Большое количество привитых жителей позволит оставить позади все ограничения, связанные с эпидемией, заверил губернатор региона. Он попросил камчатцев ответственно отнестись к своему здоровью и с пониманием — к вводимым ограничениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае общественники собирают подписи жителей региона, которые поддерживают отмену системы QR-кодов и принуждения к вакцинации от COVID-19. За три дня собрано более двух тысяч подписей, ситуацию активисты будут обсуждать с представителями краевого правительства.