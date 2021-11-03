Тегеран, 3 ноября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. 2 ноября генеральный директор по Западной Азии в министерстве иностранных дел Ирана заявил, что соседние с Афганистаном страны призывают к созданию инклюзивного правительства в этой стране, так как легитимная исполнительная власть является единственным способом установления мира и стабильности в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Если соседние с Афганистаном страны призвали к созданию инклюзивного правительства в стране, то это потому, что они считают, что легитимное правительство — единственный способ установить там мир и стабильность», — заявил Расул Мусави в своем посте в Twitter.

«Интерес к миру и стабильности в соседней стране — это добрая воля, а не вмешательство», — отметил он.

Представители стран, граничащих с Афганистаном, встретились в Тегеране, чтобы обсудить дальнейшие действия в ответ на смену правительства в раздираемой войной стране, а также согласовать общую позицию по текущей ситуации в Афганистане.