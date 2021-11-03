Лусака, , 07:16 — REGNUM Китайская фирма China Electronics Technology Taiji Group Company Limited (CETC) пожертвовала 10 компьютеров Университету Замбии (UNZA), сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Компьютеры были переданы в дар Департаменту компьютерных наук для поддержки его усилий по распространению знаний в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Вице-канцлер UNZA Люк Мумба поблагодарил китайскую фирму за щедрое пожертвование, которое поможет департаменту реализовать свой мандат по предоставлению качественного образования, говорится в пресс-релизе.

Он сказал, что у правительства есть продуманная программа по охвату цифровой трансформации и экономики, которая процветает на основе информационных технологий, добавив, что для поддержки усилий сектору образования необходимо направить больше выпускников для стимулирования цифровой трансформации.

Он также сказал, что подписание меморандума о взаимопонимании между университетом и китайской фирмой в ноябре 2019 года о финансировании и развитии инновационного центра информационных технологий подтвердило приверженность рабочего партнерства между Китаем и Замбией поддержке повестки дня цифровой трансформации.

«Как учреждение, мы благодарны вам за поддержку и гордимся тем, что связаны с вами. Я надеюсь, что мы будем продолжать рассчитывать на вашу поддержку в будущем, поскольку мы занимаемся многими другими видами деятельности», — сказал он.

Согласно пресс-релизу, компьютеры были переданы Ван Яо, управляющим директором офиса компании в Замбии.