Ульяновск, 3 ноября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области подвели итоги исполнения бюджета за десять месяцев. Доходы казны возросли почти на 6 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора Алексея Русских по итогам заседания штаба по комплексному развитию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В январе — октябре в областной бюджет поступило свыше 63 млрд рублей, что на 5,9 млрд рублей больше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Рост составил 10,3%.

В структуре поступлений за десять месяцев собственные доходы (налоговые и неналоговые поступления) достигли 43,5 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей (+12,9%) выше уровня января — октября 2020 года.

«Главную позицию по объёмам поступлений занимают акцизы в сумме 16 млрд рублей, в том числе акцизы на пиво составили 11,2 млрд рублей, на «крепкий алкоголь» — 1,4 млрд рублей, на нефтепродукты — 3,5 млрд рублей», — проинформировала исполняющая обязанности главы минфина Ульяновской области Наталья Брюханова.

На втором месте по объёму поступлений — НДФЛ (налог на доходы физических лиц), который составил 10,4 млрд рублей. Также поступило 10 млрд рублей налога на прибыль организаций, 2,5 млрд рублей налоговых доходов на имущество, 666,4 млн рублей транспортного налога и 2,6 млрд рублей налога, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения.

Неналоговые поступления возросли на 118 млн рублей (+12,5%) и превысили 1 млрд рублей.

За десять месяцев из федерального бюджета получено 19,4 млрд рублей, что на 793 млн рублей больше уровня 2020 года.

Израсходовано в январе — октябре 2021 года 66,6 млрд рублей. К соответствующему уровню прошлого года траты увеличились на 5,2 млрд рублей (+8,4%). В том числе 18,2 млрд рублей направлено в муниципалитеты, 11,2 млрд рублей — на выплату зарплаты с начислениями, поддержку реального сектора экономики и социальную сферу — по 12 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских, говоря о бюджете-2022, отметил, что доходы спроектированы на уровне 72,9 млрд рублей, что позволяет обеспечить выполнение всех социальных обязательств, включая поэтапное повышение заработной платы бюджетникам и МРОТ. Большая часть расходов (69,2%) будет направлена в социальную сферу.