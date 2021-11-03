Тегеран, , 07:16 — REGNUM Российские эксперты считают, что Исламская Республика Иран может стать центром поставок энергии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) после вступления в полноправное членство. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 2 ноября.

Корреспондент IRNA в Москве связался с несколькими российскими экспертами, чтобы узнать, какую роль будет играть Иран в качестве полноправного члена ШОС.

Директор Российского центра исследований энергетики и безопасности (CENESS) Антон Хлопков назвал Китай и Индию двумя крупнейшими мировыми потребителями энергии, которые также являются членами ШОС, заявив, что Иран мог бы расширить свои связи с этими странами в энергетическом секторе.

«Иран может также увеличить экспорт нефти и газа без какого-либо ущерба от санкций», — отметил Хлопков, подчеркнув, что Иран может превратиться в энергетический центр региона, используя возможности ШОС.

Российский эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов заявил, что Иран находится под санкциями более 42 лет и впервые присоединился к крупной международной организации, которая могла бы помочь ему противостоять незаконным санкциям Запада.

Он также отметил, что уставы ШОС запрещают членство в них странам, поддерживающим терроризм, при этом присоединение государства помешало бы западным заговорам представить Иран в качестве государственного спонсора терроризма.