Пекин, 3 ноября, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Китай ускорил развитие субсидируемого правительством арендного жилья в рамках усилий страны по более полному удовлетворению жилищных потребностей людей, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

За первые девять месяцев в 40 городах по всей стране было начато строительство 720 000 квартир, субсидируемых правительством, что составляет 76,9% от их целевого показателя на весь год в 936 000 единиц, свидетельствуют данные Министерства жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая.

По данным министерства, города Нанкин, Уси, Нинбо, Фошань, Чанчунь и Наньнин выполнили свои ежегодные целевые показатели по добавлению субсидируемого правительством арендного жилья. Субсидируемое арендное жилье включает недорогие и небольшие квартиры, построенные в основном для удовлетворения спроса на жилье новых жителей и молодежи в крупных городах.

Развитие субсидируемого арендного жилья является одним из приоритетов жилищного строительства, заявило министерство жилищного строительства, добавив, что был достигнут первоначальный прогресс и накоплен опыт, который может быть воспроизведен позже.