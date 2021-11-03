Сува, 3 ноября, 2021, 07:11 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали у берегов островного государства Фиджи, сообщает Геологическая служба США.

Фиджи

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался по координатам 24,4482 градуса южной широты и 176,106 градуса западной долготы. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 35 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Чили. Его очаг находился в 42 километрах от города Лос-Андес на глубине 111 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.