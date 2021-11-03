Пекин, , 07:07 — REGNUM Более 40 тонн кедровых орехов из Афганистана прибыли в шанхайский аэропорт, ознаменовав возобновление китайско-афганской сельскохозяйственной торговли, которая была прервана сменой режима в этой стране, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Белка кушает орехи Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным шанхайского международного аэропорта «Пудун», рейсу, выполняемому афганской авиакомпанией Kam Air потребовалось около восьми часов полета, чтобы добраться из Кабула в Шанхай.

Тысячи тонн афганских кедровых орехов ежегодно поступают на китайский рынок с 2018 года. В соответствии с соглашением, достигнутым соответствующими китайскими и афганскими предприятиями, в ближайшие два месяца в Шанхай чартерными рейсами будет доставлено больше афганских кедровых орехов.