Пекин, 3 ноября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Более 40 тонн кедровых орехов из Афганистана прибыли в шанхайский аэропорт, ознаменовав возобновление китайско-афганской сельскохозяйственной торговли, которая была прервана сменой режима в этой стране, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Александр Погожев ИА REGNUM Белка кушает орехи

По данным шанхайского международного аэропорта «Пудун», рейсу, выполняемому афганской авиакомпанией Kam Air потребовалось около восьми часов полета, чтобы добраться из Кабула в Шанхай.

Тысячи тонн афганских кедровых орехов ежегодно поступают на китайский рынок с 2018 года. В соответствии с соглашением, достигнутым соответствующими китайскими и афганскими предприятиями, в ближайшие два месяца в Шанхай чартерными рейсами будет доставлено больше афганских кедровых орехов.