Афганские кедровые орехи вновь начали поступать в Шанхай после смены режима
Пекин, 3 ноября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Более 40 тонн кедровых орехов из Афганистана прибыли в шанхайский аэропорт, ознаменовав возобновление китайско-афганской сельскохозяйственной торговли, которая была прервана сменой режима в этой стране, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.
По данным шанхайского международного аэропорта «Пудун», рейсу, выполняемому афганской авиакомпанией Kam Air потребовалось около восьми часов полета, чтобы добраться из Кабула в Шанхай.
Тысячи тонн афганских кедровых орехов ежегодно поступают на китайский рынок с 2018 года. В соответствии с соглашением, достигнутым соответствующими китайскими и афганскими предприятиями, в ближайшие два месяца в Шанхай чартерными рейсами будет доставлено больше афганских кедровых орехов.