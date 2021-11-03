Нью-Дели, 3 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Двухсторонние отношения Индии и Украины стали одной из тем встречи президентов стран индийского премьер-министра Нарендры Моди и украинского президента Владимира Зеленского, 2 ноября сообщила на своей странице в Twitter канцелярия главы правительства Индии.

India.gov.in Нарендра Моди

Мероприятие прошло в кулуарах конференции ООН по климату климата (COP26) в шотландском Глазго. Участники беседы договорились укреплять сотрудничество стран в торговле, культуре и ряде других сфер.

Кроме того, в МИД Индии сообщили, что Моди и Зеленский выразили удовлетворение уровнем сотрудничества в период пандемии, включая взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. Индийский лидер также поблагодарил украинского президента за поставки кислородных концентраторов в Нью-Дели в мае, когда страна столкнулась со второй волной распространения коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Нарендра Моди предложил главе правительства Великобритании Борису Джонсону посетить Индию с официальным визитом. Британский премьер-министр принял это приглашение.