Москва, 3 ноября, 2021, 07:05 — ИА Регнум. В среду, 3 ноября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Переменчивая погода

В ночь на 4 ноября в Москве облачно, дождь. Температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-восточный, южный 5−11 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °C днём и +3… +8 °C ночью.

В четверг, 4 ноября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, порывистый ветер до 15 м/с. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

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