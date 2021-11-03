Шанхай, Китай, 3 ноября, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Шанхайский Диснейленд и Диснейтаун возобновят работу после временного закрытия в связи с COVID-19, говорится в заявлении учреждения, передает 2 октября агентство Синьхуа.

(сс) Scottb211 Герой мультфильма «История игрушек» шериф Вуди в Диснейленде

Все штатные и сторонние сотрудники, возвращаются к работе после прохождения двух тестов на коронавирус в течение 48 часов. Все результаты оказались отрицательными. Курорт будет продолжать осуществлять усиленные меры по охране здоровья и безопасности и обеспечивать соблюдение строгих мер по охране здоровья и безопасности для всех туристов, говорится в сообщении.

Сайт прекратил заезд туристов с вечера 31 октября и был временно закрыт в целях профилактики эпидемии и борьбы с ней.