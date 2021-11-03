Сантьяго, , 07:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано сейсмологами в Чили. Об этом 3 ноября сообщает геологическая служба США.

Землетрясение Zeml.info

Подземные толчки были зарегистрированы в 06:17 мск, эпицентр землетрясения находился в 42 км на северо-восток от города Лос-Андес (население около 56 тыс. человек) и в 93 км к северо-востоку от столицы Чили, города Сантьяго (население около 4,8 млн человек). Очаг землетрясения располагался на глубине 111 км.

Информация о пострадавших и разрушениях местной инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,8, которое произошло у побережья японской префектуры Фукусима.

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