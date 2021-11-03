Тобольский район, Тюменская область, 3 ноября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Тюменской области жители деревни Сабанаки спасли тонувшего человека. Рыбак вышел на неокрепший лёд и чуть не погиб, сообщает пресс-служба администрации Тобольского района.

Пресс-служба администрации Тобольского района Озеро в деревне Сабанаки

Рыбак доставлен в больницу города Тобольска бригадой скорой помощи. Мужчина чудом не утонул.

«Я живу на берегу озера, утром вышел на улицу и услышал странные крики, пошёл посмотреть. Увидел человека, он провалился под лёд. Начал его вытаскивать из воды. В это время подъехали люди из соседней деревни Юрты Иртышатские. Мы позвонили по номеру 112, вызвали скорую», — сообщил об обстоятельствах происшествия местный житель Абдульхазан Кульмаметьев.

Администрация Тобольского района предупреждает население, что ледостав в ноябре находится лишь в самом начале. Лёд тонкий, и выходить на него опасно.