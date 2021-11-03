Додома, , 06:58 — REGNUM Стадо из 70 слонов напало на ряд деревень на юге Танзании, сообщает пресс-служба местных властей.

Слоны (сс) paulafrenchp

«Слоны-мародеры доставляют неудобства сельским жителям», — заявили в администрации.

Уточняется, что множество деревенских жителей в Танзании лишились из-за животных урожая. В общей сложности слоны уничтожили 250 гектаров сельхозземель. При этом отмечается, что некоторые фермеры из-за происшествия остались без средств к существованию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября слон затоптал вероятного браконьера в Национальном парке Крюгер в Южно-Африканской Республике. Тело погибшего было обнаружено в ходе спецоперации по борьбе с браконьерством.