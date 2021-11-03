Ульяновск, , 06:58 — REGNUM В Ульяновской области суточное число вновь выявленных случаев заражения осталось почти на одном и том же уровне. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативной информации, за 2 ноября в регионе официально выявлено 565 носителей коронавируса, что на одного больше, чем было за 1 ноября. Напомним, что за 31 октября было подтверждено 585 случаев заражения инфекцией.

Всего с начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 393 817 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

В настоящее время под наблюдением находятся 23 579 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от COVID-19 почти 450,5 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — 326,5 тыс. человек.