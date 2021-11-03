Москва, , 06:59 — REGNUM «Главконтроль» согласовал подписание контракта с единственным участником тендера, организованного ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства». Исполнителю за почти 22 млрд рублей предстоит реализовать проект капитального строительства «Сокольническая линия метрополитена от станции метро «Коммунарка» до станции метро «Потапово». Этап 1.1, 1.2, этап 2. Этап 1.1.1. «Комплекс работ по строительству конструкций тоннельно-рампового участка для соединения электродепо «Саларьево» с объектом: Сокольническая линия метрополитена от станции метро «Саларьево» до станции метро «Столбово» («Коммунарка»)», передаёт ИА REGNUM.

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Заказчик заключил контракт 2 ноября 2021 года. Сумма — 21 794 181 945,99 рубля при авансе — 4 358 836 389,2 рубля. При этом, судя по документации, не планируется участие субподрядчиков. Завершить реализацию контракта должны до 14 января 2025 года.

Исполнителем выступает АО «Дороги и Мосты», которое учреждено в октября 2020 года. Из ЕГРЮЛ известно, что предшественником при создании путем реорганизации в форме выделения было ПАО «Мостотрест». В отчётности актива уточняется, что на конец декабря 2020 года 96,97% его акций было у АО «Группа компаний Нацпроектстрой». Последнее создано в 2019 году, директор — Рубен Аганбегян (бывший член совета директоров ОАО «Открытие Холдинг» и экс-президент банка «ФК Открытие»). В базе «Спарк» учредителем АО «Группа компаний Нацпроектстрой» указан закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Легион».