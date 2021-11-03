Мурманск, , 06:47 — REGNUM По меньшей мере три человека, включая двоих детей, погибли в результате столкновения легкового автомобиля Skoda с фурой в Мурманской области 2 ноября, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП произошло на 1143-м километре автодороги Р-21 «Кола». Водитель легковушки по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Еще один человек пострадал и был госпитализирован. По факту аварии начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в городе Махачкале произошло ДТП, в котором погибли три человека и еще двое пострадали.

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