Новосибирск, , 06:44 — REGNUM Создание Центра IT-технологий, технопарков, социальной и транспортной инфраструктуры запланировано на инновационной и научно-образовательной территории «Смарт-Сити — Новосибирск». Об этом сообщило министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

Стенд Академгородка 2.0 Правительство Новосибирской области

По данным заместителя губернатора региона Ирины Мануйловой, стратегические мастер-планы двух крупнейших проектов в рамках зоны опережающего развития «Наукополис» — «Смарт-Сити — Новосибирск» и «СКИФ» разработаны по поручению губернатора Андрея Травникова. Эти территории для научной, инновационной и образовательной деятельности входят в состав зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации.

По мнению властей, реализация проектов позволит создать в регионе территории с высокой концентрацией научных и инновационных организаций, объединенных единой комфортной для работы и проживания деловой и социальной инфраструктурой.

Так, на территории «Смарт-Сити — Новосибирск» предполагается размещение Центра инновационных IT-технологий, служебного жилья для учёных, технопарка, научно-технологического парка в сфере биотехнологий, зоны I-PARK, транспортно-пересадочного узла, многофункционального конгресс-холла, школы, детского сада, IT-долины «Каньон», делового центра.