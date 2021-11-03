Благовещенск, , 06:38 — REGNUM В Благовещенске мужчина снял на видео рысь, которая отдыхала на автобусной остановке. Охотуправление Амурской области предупредило жителей региона об опасности встречи с этим хищником, написал Amur.INFO.

Цитата из фильма «Рысь в городе»

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Рысь лежала на лавочке на автобусной остановке. Когда амурчанин начал снимать её на видео, она убежала в лес. Встреча произошла в селе Белогорье, которое входит в городской округ Благовещенска. Агрессии животное не проявляло.

«Рысь — это опасный хищник. Лучше её не беспокоить и не стоит провоцировать на агрессию. Это животное могло охотиться, поэтому и вышла к дороге», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе охотуправления.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ромненском районе Амурской области 19 октября обнаружили следы тигра. Жителей муниципалитета просили временно не посещать леса и держать собак на привязи.