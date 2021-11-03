Киев, , 06:38 — REGNUM Информацию о детях потребовала убрать со скандального сайта «Миротворец» украинский омбудсмен Людмила Денисова. Об этом 3 ноября она сообщила в своём телеграм-канале.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнила Денисова, с требованием убрать информацию о несовершеннолетних из списков «Миротворца» она обратилась в национальную полицию Украины и службу безопасности Украины (СБУ). Омбудсмен Украины поясняет, что информация о детях должна быть изъята из списков скандального сайта «с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт».

Напомним, девочка 12-ти лет из Луганска Фаина Савенкова попала в списки «Миротворца» как лицо, представляющее угрозу нацбезопасности Украины. Она была включена в базу, составленную украинскими нацистами, которые увидели в действиях ребёнка «распространение фейков и собственных домыслов», и обвинили девочку в участии в российских конкурсах писателей. После этого она написала письмо генсеку ООН Антониу Гуттерешу, но там обращение проигнорировали.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред России при Организации Объединённых наций (ООН) Василий Небензя дал обещание выяснить у генсека ООН его позицию относительно включения 12-летней девочки из Луганска в базу украинского сайта «Миротворец».

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