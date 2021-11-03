Москва, 3 ноября, 2021, 06:36 — ИА Регнум. Провал грунта на площади 1,2 тысячи квадратных метров произошел на Краснопресненской набережной в Москве 2 ноября, сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Василий Иванов ИА REGNUM Краснопресненская набережная

По предварительной информации, обвалился участок размером 30 на 40 метров. Сведений о пострадавших нет. В департаменте транспорта Москвы предупредили, что движение на участке от Краснопресненской набережной до 1-го Краснопресненского проезда перекрыто в связи с проведением дорожных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле в городе Балахна Нижегородской области провалился грунт, в результате чего образовалась яма диаметром в 30 метров и глубиной более трех метров.