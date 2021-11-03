Токио, , 06:32 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 4,8 зафиксировали у побережья японской префектуры Фукусима, сообщает метеорологическое агентство Японии.

Землетрясение Martin Luff

По его данным, эпицентр землетрясение располагался в акватории Тихого океана. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 50 километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами также не объявлялась. Данных о возможных проблемах на атомной электростанции «Фукусима-1» также не приводилось.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии. По последним данным, пострадавших или разрушений не было.