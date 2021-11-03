Зея, Амурская область, 3 ноября, 2021, 06:28 — ИА Регнум. Бывший глава Зеи Сергей Гибадуллин пытался апеллировать увольнение, причиной которого была названа утрата доверия. Амурский областной суд не встал на сторону экс-мэра, оспорить решение Зейского районного суда ему не удалось, сообщило 3 ноября Аmur.INFO.

Отставка

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Причиной увольнение Сергея Гибадуллина было указано нарушение закона о коррупции, проявившееся в конфликте интересов. Жена экс-мэра получила в безвозмездное пользование земельный участок от горадминистрации.

«Наличие конфликта интересов достоверно подтверждается материалами дела. Рассматриваемый конфликт интересов не был предотвращен высшим должностным лицом города Зеи, сообщение о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей им не подавалось, меры, предусмотренные статьёй 11 Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предприняты не были», — указано в решении коллегии Амурского областного суда.

Приговор Зейского районного суда об увольнении Сергея Гибадуллина в связи с утратой доверия оставлен без изменений.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Зеи был уволен по решению суда в июле 2021 года. Перед тем, как обратиться в суд, прокуратура вносила представление об устранении нарушений, но глава города пытался оспаривать его.