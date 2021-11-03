Красноярск, , 06:24 — REGNUM Красноярский край, Тюменская область и Москва стали регионами-лидерами по суммарным «зелёным инвестициям». К такому выводу пришли аналитики МГУ имени М.В.Ломоносова, анализируя результаты исследования за период с 1991 по 2019 год.

Инвестиции Markgraf-Ave

Согласно полученным данным, по суммарным «зелёным инвестициям» за период с 1991 по 2019 годы лидируют Тюменская область (520,336 млрд руб.), город Москва (442,802 млрд руб.) и Красноярский край (308,229 млрд руб.). Лидеры по «зелёным инвестициям» на душу населения — Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Коми. Тюменская область по данному показателю на восьмом месте, Красноярский край — на 12-ом, а Москва — на 30-ом.

Самыми популярными направлениями «зелёных инвестиций» стали охрана и рациональное использование водных ресурсов (986,557 млрд руб.), охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата (813,829 млрд руб.), а также охрана и рациональное использование земель (272,408 млрд руб.).

Основной источник инвестиций в России — собственные средства организаций.