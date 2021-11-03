Москва, 3 ноября 2021, 06:14 — REGNUM Десять лесных пожаров ликвидировали лесопожарные службы в России. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар
Лесной пожар
ИА REGNUM

По данным, полученным от диспетчерских служб, на территории России было ликвидировано десять природных пожаров, общая площадь возгорания составила 606 га. По состоянию на 00:01 3 ноября в России оставались активно действующими пять очагов горения, проводилось их тушение лесопожарными силами.

Наибольшая площадь пожаров зарегистрирована в Еврейской автономной области. Здесь действовали сразу три природных пожара общей площадью 26 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчину в Алтайском крае признали виновным в неосторожном обращении с огнём и провоцировании крупного пожара.

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