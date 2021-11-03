Москва, , 06:14 — REGNUM Десять лесных пожаров ликвидировали лесопожарные службы в России. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Лесной пожар ИА REGNUM

По данным, полученным от диспетчерских служб, на территории России было ликвидировано десять природных пожаров, общая площадь возгорания составила 606 га. По состоянию на 00:01 3 ноября в России оставались активно действующими пять очагов горения, проводилось их тушение лесопожарными силами.

Наибольшая площадь пожаров зарегистрирована в Еврейской автономной области. Здесь действовали сразу три природных пожара общей площадью 26 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мужчину в Алтайском крае признали виновным в неосторожном обращении с огнём и провоцировании крупного пожара.

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