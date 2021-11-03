Хабаровск, , 06:08 — REGNUM Дальневосточная железная дорога (ДВЖД) за 10 месяцев 2021 года увеличила погрузку на свои составы на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ДВЖД.

Железная дорога (сс)AndreiGarm

пресс-служба ДВЖД «Погрузка за 10 месяцев 2021 года составила 54,7 млн тонн, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года».

По данным ведомства, наибольший прирост погрузки обеспечили каменный уголь (в 1,6 раза), чёрные металлы (в 1,5 раза), цемент (на 16,5%), строительные (на 14%) и лесные (на 8,6%) грузы.

При этом грузооборот, измеряемый в тарифных тонно-километрах, за указанный период вырос лишь на 1,3%. А с учётом пробега порожних вагонов — на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что торговля между Россией и Казахстаном по итогам 2021 года должна выйти на рекордные показатели.

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