Миннеаполис, США, , 06:02 — REGNUM Жители американского Миннеаполиса (штат Миннесота) выступил на городском референдуме против роспуска полиции. Об этом свидетельствуют данные городской избирательной комиссии.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам голосования, 58,41% избирателей выступил против упразднения полиции. Поддержали инициативу 41,59% голосовавших. При этом уже все данные с избирательных участков обработаны.

Инициатива подразумевала роспуск городской полиции и замену ее на новую структуру, которая следила бы за порядком. Причем предполагалось, что полицейские в полном составе войдут в это ведомство и будут заниматься теми же обязанностями. Тем не менее для работы с незначительными происшествиями их обяжут привлекать различных экспертов из других сфер.