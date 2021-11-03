Северо-Курильск, Сахалинская область, 3 ноября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Столб пепла на высоту около 1,5 км выбросил вулкан Эбеко, расположенный в северной части Курильских островов. Об этом 3 ноября сообщает ГУ МЧС по Сахалинской области.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

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Информация о пепловом выбросе поступила в региональное ведомство 3 ноября. Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир Большой Курильской гряды, выбросил столб пепла на высоту 1500 м. Высота самого вулкана составляет 1156 м.

Шлейф от пеплового выброса распространился в южном направлении. В городе Северо-Курильске, расположенном в семи километрах на северо-запад от вулкана, пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности жителей острова нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повышенной активности вулкана Карымский на Камчатке.