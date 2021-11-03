Мехико, 3 ноября 2021, 05:53 — REGNUM В мексиканской столице Мехико на территории Музея Анауакалли открыли комплекс «Город искусств», идею которого вынашивал художник Диего Ривера 80 лет назад, сообщает Art News.
Общая площадь комплекса оценивается в шесть тыс. квадратных метров. На его территории расположены город-музей, сады, выставочные залы, мастерские, библиотека и другие учреждения. В нем собрано около 50 тыс. произведений искусства Мексики доиспанского периода, которые собирал Диего Ривера.
Концепцию «Города искусств» Ривера начал разрабатывать в 1941 году. Однако в 1957 году художник скончался, а его планы остались лишь на бумаге. Уже позднее первое здание комплекса было построено по инициативе дочери Риверы Рут Ривера Марин.