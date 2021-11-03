Мехико, , 05:53 — REGNUM В мексиканской столице Мехико на территории Музея Анауакалли открыли комплекс «Город искусств», идею которого вынашивал художник Диего Ривера 80 лет назад, сообщает Art News.

Диего Ривера. История Мексики (фрагмент)

Общая площадь комплекса оценивается в шесть тыс. квадратных метров. На его территории расположены город-музей, сады, выставочные залы, мастерские, библиотека и другие учреждения. В нем собрано около 50 тыс. произведений искусства Мексики доиспанского периода, которые собирал Диего Ривера.

Концепцию «Города искусств» Ривера начал разрабатывать в 1941 году. Однако в 1957 году художник скончался, а его планы остались лишь на бумаге. Уже позднее первое здание комплекса было построено по инициативе дочери Риверы Рут Ривера Марин.