Глазго, Великобритания, 3 ноября, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Премьер-министры Австралии и Вьетнама, Скотт Моррисон и Фам Минь Чинь, на полях климатического саммита COP26 в шотландском Глазго подписали совместную стратегию расширенного экономического взаимодействия. Об этом говорится в опубликованном вечером 2 ноября заявлении австралийского премьер-министра.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

По словам Моррисона, Австралия и Вьетнам связаны «динамичным стратегическим партнёрством», которое опирается на прочные отношения в экономике и сфере безопасности.

Скотт Моррисон «Мы открываем новую главу, подписав совместное заявление… о запуске стратегии расширенного экономического взаимодействия».

В подписанном документе содержатся новые обязательства партнёров и «подробная дорожная карта», нацеленная на реализацию совместных планов «по увеличению двусторонних инвестиций и расширению торговых связей».

Австралийский премьер-министр отметил, что также обсудил с вьетнамским коллегой «важность прагматичного подхода» в реализации мер по противодействию изменению климата, которые должны соответствовать «уникальной ситуации каждой страны».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Вьетнама Нгуен Суан Фук заявил в Совете Безопасности ООН, что его страна выступает за расширение связей между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Африканским союзом (АС).