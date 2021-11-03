Биробиджан, , 05:33 — REGNUM В Еврейской автономии продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с этим региональный Роспотребнадзор рассматривает необходимость принуждения к вакцинации сотрудников организаций, которые работают в тесном контакте с людьми. Непривившихся и не имеющих медотвода будут отстранять от работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в оперативном штабе региона по коронавирусу.

Вакцинация (сс) qimono

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«Я напоминаю нашим жителям, работодателям, владельцам хозяйствующих субъектов о том, что по требованию федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в случае ухудшения эпидемической обстановки главные государственные санитарные врачи субъектов имеют право выносить мотивированные постановления о проведении профилактических прививок у определённых категорий граждан. В ЕАО соответствующее постановление выпущено, опубликовано на официальном сайте, растиражировано в средствах массовой информации и действует. В нём закреплены те сферы и направления деятельности учреждений, которые больше других связаны с контактом с людьми», — отметил руководитель управления Роспотребнадзора по ЕАО Павел Копылов.

В соответствии с этим постановлением, вакцинация будет проходить в два этапа — до 15 ноября 80% сотрудников перечисленных организаций должны будут поставить первую прививку от COVID-19, до 15 декабря — вторую. Если сотрудник откажется от вакцинации, не имея медотвода, работодателя обязывают отстранить его от работы.

«В случае ухудшения ситуации мы будем оперативно вносить коррективы в работу практически всех отраслей и учреждений», — отметили в оперативном штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, количество новых заболевших в ЕАО продолжает увеличиваться: за два дня заразились 133 человека, погибли — семь. Руководство региона настаивает на более строгом соблюдении масочного режима.