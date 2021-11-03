Биробиджан, 3 ноября 2021, 05:33 — REGNUM В Еврейской автономии продолжает расти уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с этим региональный Роспотребнадзор рассматривает необходимость принуждения к вакцинации сотрудников организаций, которые работают в тесном контакте с людьми. Непривившихся и не имеющих медотвода будут отстранять от работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в оперативном штабе региона по коронавирусу.
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В соответствии с этим постановлением, вакцинация будет проходить в два этапа — до 15 ноября 80% сотрудников перечисленных организаций должны будут поставить первую прививку от COVID-19, до 15 декабря — вторую. Если сотрудник откажется от вакцинации, не имея медотвода, работодателя обязывают отстранить его от работы.
«В случае ухудшения ситуации мы будем оперативно вносить коррективы в работу практически всех отраслей и учреждений», — отметили в оперативном штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, количество новых заболевших в ЕАО продолжает увеличиваться: за два дня заразились 133 человека, погибли — семь. Руководство региона настаивает на более строгом соблюдении масочного режима.