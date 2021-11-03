Степанакерт, 3 ноября, 2021, 05:17 — ИА Регнум. Безопасность транспортного передвижения обеспечили военнослужащие миротворческого контингента РФ в Нагорном Карабахе. Об этом 3 ноября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

По данным ведомства, за прошедший месяц в Нагорный Карабах и обратно прошли около 1 тыс. транзитных автомобилей и 6,8 тыс. человек. Безопасность движения на территории Лачинского коридора в сторону Нагорного Карабаха полностью обеспечивали российские миротворцы.

Контроль за соблюдением режима прекращения огня ведётся российскими военнослужащими в зоне своей ответственности в круглосуточном режиме. Для предотвращения возможных провокаций проводится осмотр, а в отдельных случаях и досмотр всех транспортных средств.

Всего вдоль линии разграничения в Нагорном Карабахе и в Лачинском коридоре расположено 27 наблюдательных постов миротворцев РФ. Все они оборудованы светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного питания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские миротворцы обеспечили безопасность паломников, прибывших на воскресную службу в монастырь Амарас Армянской апостольской церкви.