Красноярск, 3 ноября, 2021, 04:48 — ИА Регнум. В среду, 3 ноября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха −10… −12 °C, на дорогах сильная гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Светлана Шаповалова Морозы в Сибири

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В 08:20 на Театральной площади было — 14 °C.

Ночью с 3 на 4 ноября ожидается до −17… −15 °C, облачно, временами снег.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 14 м/с. Давление — 741 мм рт. ст.

В четверг, 4 ноября, в Красноярске до −13… −11 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −12… −10 °C, .

В пятницу, 5 ноября, в Красноярске ожидается до −8… −5 °C днём и до −9… −6 °C ночью, облачно, временами снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 3 ноября в центральных и южных районах Красноярского края и Хакасии ожидается резкое понижение температуры воздуха, местами сильный снег, сильное гололёдно-изморозевое отложение на проводах и деревьях, порывистый северо-западный ветер до 15−20 м/с, на дорогах сильная гололедица.

3 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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