Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 04:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в оправдании терактов 11 сентября 2001 года в США. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Момент обрушения башен близнецов. 11 сентября 2001

В материалах уголовного дела указано, что в сентябре 2019 года обвиняемый с помощью смартфона разместил в одной из социальных сетей пост, содержащий лингвистические и психологические признаки оправдания теракта, совершённого 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.