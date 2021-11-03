Панама, , 04:36 — REGNUM Как минимум восемь человек погибли в результате стрельбы на тематической вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме. Об этом 3 ноября сообщил TN News.

Перестрелка Denoel Paris

Инцидент произошёл 29 октября, вечеринка накануне Хэллоуина, оформленная по мотивам сериала «Игра в кальмара» была организована в боулинг-клубе в городе Санта-Ана. Предполагается, что во время мероприятия столкнулись две конкурирующие банды,. Перестрелка началась после того, как один из участников вечеринки открыл беспорядочную стрельбу по присутствующим, которые состояли в конкурирующей преступной группировке «Los Galácticos».

В перестрелке между двумя бандами были убиты восемь человек, в том числе начавший стрельбу, ещё семь человек были госпитализированы с ранениями. Отмечается, что многие из участников вечеринки были ранее судимы.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны двое подозреваемых, в том числе брат одного из погибших в результате стрельбы. Ведётся расследование обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате стрельбы возле одного из ночных клубов в Панаме.

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