Владивосток, , 04:29 — REGNUM Приморский край бьёт рекорды по темпам вакцинации от COVID-19. За сутки в регионе прививки поставили более 13,5 тыс. человек, это максимум за всё время прививочной кампании от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 ноября в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Прививочные пункты в Приморье работают по обычному графику, без выходных. Поток желающих вакцинироваться настолько большой, что медработники не справляются, и пришлось привлечь студентов медицинского колледжа. В ближайшее время ставить прививки также начнут обучающиеся в Тихоокеанском медицинском государственном университете (ТГМУ). Помощь на прививочных пунктах студентам зачтут в качестве производственной практики.

«У студентов 3 и 4 курсов приближается производственная практика, поэтому они будут направлены для ее прохождения в медицинские организации. Такая помощь тоже важна и своевременна», — отметила руководитель владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова.

Врачи напоминают, что вакцинация от COVID-19 необходима, потому что без иммунной прослойки количество заболевающих будет только расти. Четвертую волну коронавируса в регионе не смогли сдержать потому, что количество привитых было недостаточным, подчеркнули в правительстве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в Приморском крае ежесуточное количество новых заболевших коронавирусом превысило 300 человек. Это абсолютный максимум за весь период пандемии.