Ростов-на-Дону, , 04:22 — REGNUM В Ростовской области лечебные учреждения получат дополнительное оборудование для лечения пациентов сCOVID-19. На эти цели выделено около 160 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

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На указанную сумму будут приобретены концентраторы кислорода, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны, реанимационное и анестезиологическое оборудование.

Оборудованием оснастят больницы, расположенные в 22 муниципальных образованиях Ростовской области.