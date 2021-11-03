Ростов-на-Дону, 3 ноября, 2021, 04:18 — ИА Регнум. Новые иномарки общей стоимостью 41 млн 24 тыс. 500 рублей покупает управление транспортного обеспечения правительства Ростовской области. Соответствующий электронный аукцион размещён на сайте госзакупок.

Автомобили

Согласно документации, исполнитель контракта должен предоставить до середины декабря 15 новых автомобилей. Седаны чёрного цвета экологического класса не менее Евро-5 должны быть выпущены с производства не ранее 2021 года и соответствовать всем предъявленным требованиям.

Также поставщик должен предоставить гарантию не менее 36 месяцев или 100 тыс. километров.