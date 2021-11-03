Владивосток, , 04:16 — REGNUM В Приморском крае ежесуточное количество новых заболевших коронавирусом превысило 300 человек. Это абсолютный максимум за весь период пандемии, сообщает 3 ноября корреспондент ИА REGNUM на основании данных из телеграм-канала правительства региона.

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Погибли за сутки четыре приморца, выздоровели — 314, заразились — 303. Всего за время пандемии коронавирус унёс жизни 1271 жителя региона. Подхватили инфекцию более 77 тыс. человек, привились — 541 832.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий максимум по количеству новых заболевших COVID-19 в Приморье был достигнут 2 ноября, когда заразились 296 человек. Чаще всего коронавирус выявляют у работников сфер торговли и образования, госслужащих и офисных сотрудников. За неделю уровень заболеваемости COVID-19 в регионе вырос почти на 10%.