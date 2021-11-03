Вашингтон, 3 ноября, 2021, 04:15 — ИА Регнум. Одобрение вакцинации против коронавирусной инфекции в США для детей возрастом от пяти до 11 лет является переломным моментом в борьбе с пандемией, заявил американский президент Джо Байден в официальном обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Сегодня мы достигли переломного момента в нашей борьбе с COVID-19: одобрение безопасной, эффективной вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет», — заявил он.

Байден добавил, что в Соединенных Штатах накоплен значительный запас препаратов, чтобы привить детей. По его словам, препараты уже начали поступать в регионы страны на прививочные пункты.

По последним данным, в США с начала пандемии подтвердили 46,1 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране умерли 748 173 человека. Отметим, что США являются лидером как по числу заболевших, так и по числу умерших от коронавируса.