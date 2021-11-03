Пекин, , 04:14 — REGNUM Китайские власти ввели ряд новых мер для укрепления слабых звеньев в секторе жизнеобеспечения страны и улучшения качества жизни людей, говорится в документе, опубликованном 2 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

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В документе предлагается 30 мер, охватывающих девять областей, включая продвижение услуг, которые помогают пожилым людям с питанием и другими повседневными потребностями в крупных городах, с тем чтобы такие услуги постепенно охватывали более 80% общин в течение пяти лет, и поддержку частного сектора для участия в развитии городских служб по уходу за детьми.

В документе подчеркивается важность усилий по расширению предоставления основных социальных услуг, увеличению предложения инклюзивных услуг для жизни и активному развитию общественных услуг для удобства жителей.

Меры по укреплению существующих слабых звеньев включают улучшение услуг на уровне общин, предоставление крупномасштабных программ профессиональной подготовки и создание рыночной, правовой и интернационализированной бизнес-среды.

В документе также обещается финансовая, финансовая и инвестиционная поддержка, а также совершенствование механизмов координации для повышения качества услуг жизнеобеспечения.