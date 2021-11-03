Пекин, , 04:11 — REGNUM Международная регата «Пояс и путь» 2021 года пройдет в китайской Бэйхае с 4 по 12 ноября в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

V Поволжская парусная регата. Нижний Новгород (Горький). 1944

В ней примут участие более 120 спортсменов из парусного спорта высокого уровня как из Китая, США, Италии, Германии и других стран и регионов мира, а все зарубежные спортсмены уже находятся в Китае.

Являясь одним из отправляющихся портов древнего Морского Шелкового пути в Китае, Бэйхай в последние годы активизировал усилия по продвижению различных морских видов спорта и стремился превратить Бэйхай в центр мероприятий в заливе Бейбу и регионе АСЕАН.

Международная регата, организованная Китайской ассоциацией яхтинга, Спортивным бюро Гуанси и правительством Бэйхая, проводится в Бэйхае уже третий год подряд.