Пекин, , 04:06 — REGNUM Новые продукты будут представлены на 4-й Китайской международной выставке импорта (CIIE), которая пройдет в автономном режиме с 5 по 10 ноября в Шанхае, сообщили участники выставки, передает 2 ноября агентство Синьхуа.

Экология Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В мероприятии примут участие около 3000 компаний из 127 стран и регионов мира, в том числе глобальный ритейлер спортивных товаров Decathlon, который запустит новые лыжи для детей, чтобы покататься на лыжах, и глобальный гигант игрушек Lego Group, который запустит новые продукты. Экспоненты также представят зеленые технологии и низкоуглеродные планы.

Французский косметический гигант L'Oreal запустит L'Oreal Water Saver, устойчивый и инновационный продукт по уходу за волосами, который сокращает потребление воды до 80%. Производитель электроники Panasonic создаст раздел «Окружающая среда», чтобы продемонстрировать свое решение для достижения углеродной нейтральности.

Чарльз Као, президент Amorepacific China, сказал, что стал свидетелем встречи тысяч бизнесменов на выставке, почувствовал открытость и жизнеспособность китайского рынка и укрепил уверенность в дальнейшем развитии в Китае. CIIE — первая в мире специализированная выставка импорта, и ее три предыдущих выпуска принесли плодотворные результаты.