Дамаск, , 04:04 — REGNUM Несколько ракетных ударов по пригороду сирийской столицы Дамаска нанесла армия Израиля, 3 ноября сообщает агентство SANA.

Дамаск

По информации СМИ, атака велась со стороны Голанских высот. В результате обстрела был нанесен материальный ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября израильские военные выпустили ракеты класса «земля-земля» по пригороду Дамаска. Силам противовоздушной обороны Сирии удалось перехватить часть снарядов.

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