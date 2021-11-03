Мехико, 3 ноября, 2021, 04:03 — ИА Регнум. Мексиканцы, работающие за рубежом, перевели за девять месяцев 2021 года на родину $37,33 млрд. Об этом 2 ноября сообщила газета La Jornada.

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Сумма денежных поступлений стала рекордной за всё время ведения учёта таких данных. По данным Банка Мексики, в годовом выражении рост составил 24,6%. По прогнозам экономистов, до конца года поступления из-за рубежа от трудовых мигрантов могут составить более $51,5 млрд. Это на 78,6% превышает предполагаемый общий объём прямых инвестиций в экономику страны.

Большая часть трудовых мигрантов работает в США, где они заняты в строительной сфере, сфере услуг и в сельском хозяйстве. Всего в США насчитывается около 12 млн мексиканцев, прибывших сюда в поисках заработка. Предполагается, что около 10 млн семей в Мексике существуют на средства, поступающие к ним из-за рубежа, от работающих там родственников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация Белого дома рассматривает возможность выплаты компенсаций семьям мигрантов, пострадавших от политики экс-президента США Дональда Трампа.