Кабул, , 03:48 — REGNUM Обращение иностранной валюты на территории Афганистана запрещено захватившим власть в этой стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 ноября сообщил на своей странице в Twitter представитель группировки Забихулла Муджахид.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, организация была вынуждена пойти на такой шаг из-за тяжелой экономической ситуации, а также с целью отстаивания «национальных интересов». Муджахид добавил, что лица, нарушающие указанный запрет, будут «привлекаться к ответственности».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) запретили вырубку леса и контрабанду древесины в Афганистане.

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