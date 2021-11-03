Далянь, Китай, , 03:48 — REGNUM Таможня города Далянь в провинции Ляонин на северо-востоке Китая сообщила об изъятии 200 кг кокаина с иностранного грузового судна, сообщает 2 ноября агентство Синьхуа.

Партия кокаина Dodlive.mil

Таможенники портового города Даляня получили наводку от транспортной компании, в которой говорилось, что они обнаружили несколько подозрительных черных мешков при проведении технического обслуживания иностранного грузового судна. Позже таможенники обнаружили 150 упаковок в шести подозрительных сумках, а анализ на наркотики показал, что это кокаин.

21 член экипажа на судне и кокаин находятся под контролем властей, в то время как таможня и местная полиция совместно начали расследование. Речь идет об иностранном сухогрузе водоизмещением 90 000 тонн, который вышел из африканского порта в апреле и прошел через несколько портов Африки и Юго-Восточной Азии, прежде чем пришвартоваться на верфи в Даляне для технического обслуживания.