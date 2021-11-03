Лондон, 3 ноября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Комплект из броши и серёг с бриллиантами и сапфирами, принадлежавших династии Романовых, будет выставлен на аукционе Sotheby's. Об этом 3 ноября сообщил журналистам распорядитель торгов Оливье Вагнер.

Джон Ричи. Аукцион. 1875

Представитель аукционного дома уточнил, что комплект принадлежал ранее княгине Марии Павловне, которая была супругой великого князя Владимира Александровича, сына императора Александра II.

Драгоценности уже выставлялись на торгах в 2009 году, на аукцион комплект был передан потомками великой княгини и был приобретён одной из европейских княжеских семей за $480 тыс.

Брошь и серьги вновь были отданы владельцами на аукцион Sotheby's, чтобы, по словам Вагнера, «они обрели новую жизнь».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на аукционе была продана акустическая 12-струнная гитара Yamaha, принадлежавшая одному из основателей легендарной британской рок-группы Pink Floyd Сиду Барретту.